Davide Donadei | ecco il retroscena su come l’ex tronista è approdato al Gf Vip 7

Leggi su isaechia

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Ieri sera Deianira Marzano è intervenuta a Casa Pipol, il talk show condotto da Giovanna Abate con Gabriele Parpiglia. L’influencer ha raccontato un’indiscrezione che riguarderebbe: Secondo me questo qua praticamente dopo che esce da lì visto che ha imparato a suonare i piatti vorrà fare il djmolti. Non riesco a immaginare dopo questo. Io comunque ho saputo che lui ha avuto un periodo in cui stava molto male perché voleva fare qualcosa in televisione. Mi è stato riferito da persone con cui ha parlato. Stava male perché aveva voglia proprio di fare qualcosa in televisione. Penso che abbia cercato di rincorrere questo suo sogno e per rincorrere questa cosa io credo che – dasi vocifera – mi è sembrato che proprio in concomitanza di questo desiderio abbia lasciato Chiara....