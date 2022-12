Beppe Viola con Rivera | l'ex di B diventato tranviere e la Premier in metro | quando il calcio viaggia sui mezzi pubblici

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Milano, 16 dicembre 2022. Una normale e tranquilla giornata di lavoro per molti italiani. In una città come il capoluogo lombardo, i...

SondrioToday

A cominciare da. E in quella sede passavano tutti, da Facchetti o Gianni Rivera per un salutino fino a Jean Luis Trintignant, l'attore francese che ci portava vino e formaggio francese ...... Sarà solo la fine del mondo di Liv Ferrachiati (Marsilio), Una vita dolce diSebaste (Neri ... a Andrea Pomella per L'uomo che trema (Einaudi), aArdone per Il treno dei bambini (Einaudi) e ... Piccoli sportivi crescono nel nome di Beppe Viola IL PUNTO SULLA 13^ GIORNATA - Le più grosse sorprese di quest'ultimo turno di andata arrivano dal girone B. Si prospettano corse infuocate per i ...PRESENTAZIONE QUINDICESIMA GIORNATA Il girone di andata della Junior Calcio Pontestura terminerà domenica 18 dicembre a Torino, sul sintetico del centro sportivo di via Ortigara, intitolato ad Ottavio ...