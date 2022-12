Bari | Scheidler | «Vorrei giocare con Giroud»

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Le parole di Aurelien, attaccante francese con passaporto tedesco del: «La città mi piace, i compagni mi aiutano con l’italiano» Aurelien, attaccante delfrancese, ma con passaporto tedesco, ha parlato ai microfoni di Radio. Di seguito le sue parole FRANCIA O GERMANIA – «Ho anche il passaporto tedesco, ma sceglierei sempre la Francia. Se dovessi dire con chi, direi. È molto forte». AMBIENTAMENTO – «è una bella città. Mi piace il mare, ci sono già andato. A Digione la tifoseria è ristretta, qua è grande e bella, poi cantano per tutta la partita. Per l’italiano sto andando a scuola ma con Dorval e Gigliotti parlo francese, entrambi mi stanno aiutando». FISCHI – ...

