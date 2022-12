Argentina e Francia allo specchio | i reparti a confronto

(Di venerdì 16 dicembre 2022) AGI - La finale dei mondiali travivrà anche deltra idelle due squadre che si sono dinsotrate le migliori del torneo. Vediamole in raffronto: DIFESA La finale tramette di fronte due delle migliori difese del mondiale: più improntata sulla fisicità quella dei Bleus, grande 'garra' per l'Albiceleste. Tra i pali due portieri diversi nello stile ma ugualmente efficaci. Stesso ruolo, storie differenti A difendere i pali dellasarà il portiere del Tottenham, Hugo Lloris. Il capitano dei Blues con la finale raggiungerà quota 144 presenze (20ma a una Coppa del mondo) con la nazionale e proverà a regalarsi la soddisfazione di diventare il primo portiere a vincere due mondiali consecutivi con la fascia al ...

AGI - La finale dei mondiali travivrà anche del confronto tra i reparti delle due squadre che si sono dinsotrate le migliori del torneo. Vediamole in raffronto: DIFESA La finale tramette di ...Il match delle 20:00 (ora italiana) di mercoledì 14 dicembre ha sancito la finalista che andrà a giocarsi il Mondiale contro l'questa domenica. Mentre la, nazionale composta da ...Invito del presidente francese agli infortunati: Lucas Hernandez fermato dal Bayern, c'è anche Kanté. Benzema avrebbe anche potuto giocare ma non succederà, Deschamps: "Preferisco non rispondere" ...Volge al termine la trasmissione Kickoff Speciale Mondiali, andata in onda sul canale Twitch de Ilpengwin e che ha visto la ...