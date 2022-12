Amichevole Liverpool-Milan 3-1 | occasione di testa per Lazetic | LIVE NEWS

Sport Fanpage

Minuto di silenzio per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic prima dell'di Dubai tra ile il Milan, club che il tecnio serbo allenò nella stagione 2015/2016. Particolarmente commosso e con gli occhi lucidi il direttore dell'area tecnica rossonera, ...E' terminata la prima frazione dell'trae Milan. I Reds sono momentaneamente in vantaggio per 2 - 1 Il primo tempo dell'invernale trae Milan è terminato 2 - 1. Per i Reds sono andati a segno ... Amichevole Liverpool-Milan oggi dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Non arrivano buone notizie da Dubai. Il rossonero si è infortunato prima dell'amichevole di lusso contro il Liverpool!Milan, Divock Origi non ha preso parte questo pomeriggio all'amichevole che i rossoneri hanno giocato contro il Liverpool. Ancora noie muscolare per l'ex Liverpool. Non c'è pace per Divock Origi. L'at ...