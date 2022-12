Ultime Notizie – Sciopero infermieri | ospedali Gb in tilt | saltano operazioni e visite

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Decine di migliaia diinper la prima volta in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord per chiedere un aumento degli stipendi. Migliaia di appuntamenti edel Servizio Sanitario Nazionale sono stati annullati a causa della protesta e in molti casi vengono erogate prestazioni come nei giorni di festa. Il Royal College of Nursing ha dichiarato che continuerà a fornire personale per la chemioterapia, i servizi oncologici di emergenza, la dialisi, le unità di terapia intensiva, la terapia intensiva neonatale e pediatrica. Il Rcn ha accusato il segretario alla salute Steve Barclay di “belligeranza” dopo essersi rifiutato di discutere la questione della retribuzione. Il membro dell’esecutivo ha ripetutamente affermato che il governo si sta attenendo alle raccomandazioni dell’organismo indipendente di revisione ...