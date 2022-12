Superlega | per la Corte di giustizia Ue lo stop di Fifa e Uefa ai club ribelli non viola il diritto alla concorrenza

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È arrivato un primo parere favorevolenel processo incardinato presso ladidell’Unione europea. Juventus, Barcellona e Real Madrid, che guidano la società formata da 12, hanno avviato un’azione legale che, dal tribunale di Madrid, è arrivata presso ladi Lussemburgo e che vede laaccusata di abuso di posizione dominante sul mercato per il controllo delle competizioni calcistiche. Insomma, unazione deldieuropeo che, però, il legale dell’avvocatura generale della, Athanasios Rantos, non ha ravvisato. Secondo il suo parere, gli organizzatori dellahanno il ...

