Strage di Fidene | Campiti pianificava da tempo gli omicidi | i fatti emersi dall' interrogatorio

(Di giovedì 15 dicembre 2022)di, nell'di Claudioè emersa una lunga pianificazione degliIl gip di Roma, al termine dell', ha convalidato il fermo per l'uomo che ha ...

di, nell'interrogatorio di Claudio Campiti è emersa una lunga pianificazione degli omicidi Il gip di Roma, al termine dell'interrogatorio, ha convalidato il fermo per l'uomo che ha ...Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rende omaggio alle vittime delladiLa. All'improvviso, intorno alle 9:40, una Ford KA si ferma davanti al bar. Dall'auto scende un uomo, ..."La spinta criminale del Campiti ha trovato impulso in un rancore e risentimento covati negli anni in ragione di un contenzioso con il consorzio, circostanza peraltro pienamente ammessa dall'indagato ...La strage di Fidene è stata commessa Claudio Campiti, 57enne che si è presentato armato a una riunione di condominio, uccidendo 4 donne. La sua storia ...