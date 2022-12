Sport in tv oggi giovedì 15 dicembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 dicembre 2022)15ci aspetta una giornata ricca di. Proseguono i Mondiali di nuoto in vasca corta e il Mondiale per Club di volley femminile con Conegliano in campo. Trento e Perugia saranno impegnate nella Champions League di volley, mentre l’Olimpia Milano giocherà nell’Eurolega di basket. Inizia il fine settimana degliinvernali con la discesa maschile in Val Gardena e la sprint maschile per la Coppa del Mondo di biathlon. Da seguire anche la Champions League di calcio femminile con la Juventus, i Mondiali di sollevamento pesi, l’inizio del Mondiale di freccette, lo snooker e tanto altro ancora. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, tutti glidegliivi in ...