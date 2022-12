Qatar | Lula si congratula con le finaliste

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Il presidente del Brasilesicon i suoi colleghi, Macron e Fernandez per la finale raggiunta di domenica Il presidente del Brasile, il paese grande deluso di, ha voluto fare i complimenti e augurare buona fortuna ai suoi colleghi Alberto Fernandez e Emmanuel Macro, capi di stato di Argentina e Francia Boa sorte no domingo, amigos @alferdez @EmmanuelMacron ??x??—(@Oficial) December 14, 2022 «Buona fortuna per domenica agli amici Fernandez e Macron». L'articolo proviene da Calcio News 24.

SPORTFACE.IT

Il presidente del Brasilesi congratula con i suoi colleghi, Macron e Fernandez per la finale raggiunta di domenica Il presidente del Brasile, il paese grande deluso di, ha voluto fare i complimenti e augurare buona fortuna ai suoi colleghi Alberto Fernandez e Emmanuel Macro, capi di stato di Argentina e Francia ...Nella giornata di domenica l'intero pianeta avrà gli occhi puntati sulla finale dei Mondiali di2022 tra Argentina e Francia . Il presidente eletto del Brasile, Luiz Inácioda Silva , attraverso Twitter, ha voluto fare il proprio in bocca al lupo ad entrambi i presidenti dei due Paesi ... Mondiali Qatar 2022, Lula: "Buona fortuna per domenica agli amici ... Il presidente del Brasile Lula si congratula con i suoi colleghi, Macron e Fernandez per la finale raggiunta di domenica Il presidente del Brasile Lula, il paese grande deluso di Qatar, ha voluto fare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...