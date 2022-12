Maxi-truffa per i Musei Vaticani | furto “hightech” di opere d’arte

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Città del Vaticano – Un “didi valore mondiale”, unaai danni deidetentori dei diritti sudi inestimabile valore sarebbe stata ordita da una società che si presenterebbe come in grado di concedere le opportune licenze. Lo scrive il sito americano “Daily News” in una inchiesta consultabile sul suo sito e frutto di un lavoro “durato mesi”. Secondo il Daily News, “i diritti della raccolta dal valore inestimabile potrebbero essere stati venduti illegalmente senza l’approvazione della Santa Sede”. Un avvocato di New York avrebbe sollevato il caso dopo aver tentato di ottenere una concessione per alcuni dei tesori conservati in una delle più grandi e famose ...