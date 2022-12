Manovra | domani Cgil e Uil manifestano in 11 regioni

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Si concludela settimana di scioperi e manifestazioni indette dae Uil contro la. Scenderanno in piazza, contestualmente agli scioperi, undici: Alto Adige, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Lazio. Alle 10, a Roma, in piazza della Madonna di Loreto, ci sarà l’intervento conclusivo del segretario generale della, Maurizio Landini. La protesta è cominciata il 12 dicembre scorso e le manifestazioni e gli scioperi sono stati promossi dae Uil a livello regionale “per cambiare unasbagliata e contro il lavoro, per rivendicare unapiù giusta per le persone e più utile per il Paese”. I sindacati chiedono di aumentare i salari detassando gli aumenti ...