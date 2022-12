Lo ha fatto davanti a nonna | Harry | l' ultima fucilata contro William

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Nella famiglia reale volano gli stracci. Il principe, duca di Sussex, ha raccontato come sia stato "terrificante" che suo fratello,, ora principe del Galles, gli urlasse, nel summit di famiglia che si tenne, nel gennaio 2020, a Sandringham, summit nel quale decise che lui e la moglie Meghan Markle non avrebbero più lavorato per The Firm. Negli ultimi tre episodi del documentario Netflix, il principeracconta i dettagli di quel burrascoso in, che si tenne sotto le volte del castello nel Norfolk per decidere il futuro della coppia dopo che lui e Meghan avevano annunciato pubblicamente di voler iniziare una nuova vita in Canada. È la seconda parte del documentario&Meghan e il duca di Sussex racconta come precipitarono i rapporti con il ...