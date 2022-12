Le schiacciate de «All’Antico Vinaio» sbarcano in tutta Europa grazie a Percassi

(Di giovedì 15 dicembre 2022) La joint venture.Il marchio fiorentino, già presente a Roma e Milano ma anche a New York, si allargherà inall’imprenditore bergamasco.

L'Eco di Bergamo

Ora, dopo essere già arrivato a Campi Bisenzio, Milano, Roma, Torino, New York e Los Angeles,Vinaio è pronto a conquistare nuove città e regioni con l'aiuto di un bergamasco, Antonio ...Dagli ortaggi al pesce, dal vino'olio evo, senza dimenticare ... Non mancheranno neppure l'forno Romolino di Lastra a Signa ... alle patate,e tanto altro, Simone Pischedda con ... Le schiacciate de «All'Antico Vinaio» sbarcano in tutta Europa ...