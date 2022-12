Borsa Italiana

Secondo gli analisti di Equita , il delisting dellacosterebbe a Exor oltre 200 milioni di euro ai prezzi correnti per le azioni che non possiede già . Il titolo ha perso circa il 19% da ......il campione d'Europa e campione del Mondo con la Francia Fabien Barthez si è dedicato al, ... Nella moda invece l'ex -Patrice Evra e l'ex - Parma Faustino Asprilla . Il primo da qualche ... Juventus in rally per indiscrezioni su potenziale delisting (Teleborsa) - Il titolo Juventus è il migliore dell'indice FTSE Italia All-Share nella seduta odierna sulle indiscrezioni per un potenziale delisting. "Quando il clamore dell'inchiesta sui ...Dopo il rinvio a giudizio dell’ex dirigenza bianconera per presunte irregolarità nella redazione dei bilanci il titolare dello Sport, intervenendo a margine della presentazione di un libro a Roma, ha ...