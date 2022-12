“Intervallo” | la nuova hit di Sebax

(Di giovedì 15 dicembre 2022) MILANO – Giù penne e matite, è arrivato il momento dell’. E’ proprio questo il titolo dell’ultima canzone pubblicata da Sebastiano Fumagalli, in arte, cuore pulsante dell’accademia «Arte e Spettacolo» di Lesmo. Una hit che il vulcanico coreografo ha voluto lasciare sotto l’albero di Natale di tutti i bambini, ma non solo, perché il brano è dedicato anche a tutti i lavoratori che vedono nell’un momento di divertimento e svago in cui staccare un po’ la testa dalle faccende di tutti i giorni. «Il senso è proprio quello – sottolinea l’artista – La pausa è il momento più atteso della giornata perché in quei pochi minuti a disposizione abbiamo la possibilità di salutare l’amichetto o la fidanzatina che si trova in un’altra classe, oppure parlare e ridere insieme ai colleghi davanti a un buon caffè. Insomma, un ...

