DC | universo in fase di reboot? I fan sperano che il Flash di Ezra Miller sia il prossimo ad andarsene

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 15 dicembre 2022) Via col vecchio, avanti il nuovo in casa DC? Molti fan certamente cinel caso delinterpretato da. Attenzione se passate dalle parti di casa DC, perche i lavori in corso avrebbero causato non pochi scossoni alla struttura del suocinematografico. E chissà che questa voglia dinon coinvolga presto anche altri attori, storie e personaggi... Magari ildi? I fan, arrivati a questo punto, se lo augurano. L'annuncio dell'addio di Henry Cavill al ruolo di Superman a poche settimane da quello del suo ritorno - e a pochi giorni da quello sullo stop a Wonder Woman 3 - sta mostrando una chiara voglia di cambiamento in quel dei DC Studios, anticipata già …