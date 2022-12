Ciclista travolto e ucciso da un' auto pirata | Giuseppe muore a 60 anni a Cagliari

Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani , è statoe ucciso nella notte da un'auto pirata all'altezza del centro commerciale 'Le Vele' tra Quartu e Quartucciu, nella Città metropolitana di Cagliari , mentre transitava in bicicletta. Il suo ...Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani, è statoe ucciso da un'auto pirata all'altezza del centro commerciale Le Vele tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari), mentre transitava in bicicletta. Il suo corpo è stato trovato ...Un 60enne che viaggiava in bicicletta è stato travolto e ucciso da un’auto pirata che l’ha scaraventato in un vicino canneto, attiguo al ciglio della strada. I rilievi tecnici compiuti da militari… Le ...Un uomo di 60 anni, Giuseppe Incani, è stato travolto e ucciso da un’auto pirata all’altezza del centro commerciale “Le Vele” tra Quartu e Quartucciu (Città metropolitana di Cagliari), mentre transita ...