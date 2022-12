Calcio | Real Madrid | ufficiale l' acquisto di Endrick | arriverà nel 2024

(Di giovedì 15 dicembre 2022), 15 dic. - (Adnkronos) - Colpo di mercato per il futuro del. I 'blancos' hanno raggiunto un accordo con il Palmeiras per il trasferimento della nuova stella delbrasiliano,. Il giocatore approderà in Spagna nell'estate del, quando raggiungerà la maggiore età. Fino ad allora, continuerà la sua formazione nel club brasiliano e si recherà anei prossimi giorni per visitare le strutture del club.

La Liga è il campionato più rappresentato, con ben 16 convocati (4 dell'Atlético Madrid, 3 di Siviglia e Real Madrid, 2 di Betis, Villarreal e Barcellona). UFFICIALE: La nuova stella del calcio brasiliano è del Real Madrid. Endrick arriverà nel 2024 Inizia la stagione del mercato calcistico anche per il "Casapesenna Calcio". In vista del campionato, due preziosi acquisti per i bianco azzurri: Michele ... Ora è ufficiale. Il Real Madrid ha raggiunto un accordo con il Palmeiras per il trasferimento dell'attaccante Endrick, classe 2006, in blanco.