Ue | Floridia M5S vs Meloni ' sei un comico' | Ronzulli difende premier ' è quello che avete voi'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - ''Sono scioccata e preoccupata . Noi abbiamo bisogno di un presidente del Consiglio, non di un...''. La capogruppo al Senato del Movimento Cinque stelle Barbara, prende la parola in Aula per il dibattito sulle comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio Ue e va all'attacco del. ''Ha risposto offendendo e ridicolizzando non solo chi soffre nella guerra, ma anche i poveri che percepiscono il redditto di cittadinanza'', accusa l'esponente pentastellata. I toni dellanon piacciono alla presidente dei senatori di Fi, Licia, che si alza in piedi elagridando all'indirizzo della parlamentare 5S: ''Ilce l'voi!''. ...

La Svolta

Così la capogruppo delal Senato Barbara, nelle dichiarazioni di voto in Aula a Palazzo Madama sulle risoluzioni in vista del Consiglio Ue, replica all'affondo di Giorgia Meloni contro ...Si tratta di oltre 50.000 persone, che nella scorsa legislatura sono state confermate anche grazie all'impegno del MoVimento 5 Stelle, con l'ex sottosegretaria all'istruzione Barbarain ... Ultimo'ora: Ue: Floridia (M5S) a Meloni, 'scioccata, ha offeso chi è in guerra e poveri con rdc' Roma, 14 dic. (Adnkronos) - "Sono scioccata dalle sue parole, ha risposto in replica offendendo e ridicolizzando non solo la guerra ma anche i poveri che percepiscono il reddito di cittadinanza. Non..Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del m ...