Torino | Juic vuole Juranovic

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Tra i giocatori che più si sono messi in mostra in questo Mondiale in Qatar c’è il terzino croato. Sul classe...

Mi-Tomorrow

Commenta per primo E' sfida a due per Simone Verdi: il trequartista del, poco impiegato da, piace a Venezia e Sampdoria.Commenta per primo E' sfida a due per Simone Verdi: il trequartista del, poco impiegato da, piace a Venezia e Sampdoria. Merlata Bloom Milano: i negozi