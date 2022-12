Telgate | buttafuori sospeso dall’incarico E spunta un altro video

(Di mercoledì 14 dicembre 2022). È statoe rischia il licenziamento ilripreso in unmentre stringe con forza le braccia al collo di un ragazzo, fino a farlo sembrare quasi privo di coscienza. Una manovra giudicata eccessiva e pericolosa sia dagli utenti dei social network (il filmato, rimbalzato in rete, è diventato presto virale) sia dagli avventori della discoteca Costez di, che agli addetti alla sicurezza hanno fatto notare come il ragazzo sembrava non respirare, prima di essere allontanato e trascinato a peso morto nel parcheggio del locale. È quanto successo lo scorso sabato sera, 9 dicembre. La discoteca ha condannato senza esitazione l’episodio, mentre il titolare dell’agenzia esterna che gestisce la sicurezza ha detto di non condividere in alcun modo ...

'No, così non respira più, raga''. Siamo a, in provincia di Bergamo , fuori dalla discoteca Costez. Duestanno stringendo al collo un giovane, nella presa che ricorda quella fatta dalla polizia con George Floyd, ......via dalla sicurezza del locale Costez diin provincia di Bergamo. In un video diffuso sui social si vede il giovane steso a terra fuori dal locale mentre viene bloccato da due. Uno ...“No, così non respira più, raga’”. Siamo a Telgate, in provincia di Bergamo, fuori dalla discoteca Costez. Due buttafuori stanno stringendo al collo un giovane, nella presa che ricorda quella fatta da ...“No, così non respira più, raga’”. Siamo a Telgate , in provincia di Bergamo , fuori dalla discoteca Costez. Due buttafuori stanno stringendo al collo un giovane, nella presa che ricorda quella fatta ...