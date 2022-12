Messi | ' La finale sarà la mia ultima partita in un Mondiale'

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Come ti senti ad essere in una nuovadi Coppa del Mondo? Molto felice di poter raggiungere questo obiettivo, chiudendo il mio viaggio in uncon la miain una. ...

... Francia - Inghilterra, una specie dianticipata. Il Marocco è la rivincita dei gregari Scoperte mondiali e campioni che non sanno come ritirarsi Argentina vs Croazia,vs Modric e la ...Così, dopo la vittoria sulla Croazia, di fatto annuncia che lacontro una tra Francia e Marocco in Qatar sarà il suo ultimo match con l'Argentina ad un Mondiale. Poi conferma: "Domenica ...MONDIALI - Dopo il 3-0 alla Croazia, ecco le parole della Pulce: "Ci sono molti anni davanti e non credo che ci sarà l'opportunità. E finire così è il massimo" ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...