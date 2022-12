Kate Middleton | William e principini | la cartolina di Natale più bella di tutte

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)e il principe, principessa e principe di Galles, hanno condiviso sui social una nuova foto della loro famiglia con i tre figli, il principe George, 9 anni, la principessa Charlotte, 7 anni, e il principe Louis, 4 anni, che sarà utilizzata comedidi quest’anno. Le cartoline disono una tradizione della famiglia reale britannica (il re e la regina Carlo e Camilla sono stati i primi a condividere la propria), ee il principenon hanno tardato a rivelarla. Sul profilo Instagram del principe e la principessa di Galles è stata infatti postata la foto per la loro, che ritrae i coniugi in abiti casual mentre camminano sorridenti con i tre figli, ...

William e, la foto per gli auguri di Natale 2022 con George, Charlotte e Louis - Re Carlo III, ecco come potrebbe cambiare il ...Kate Middleton e William in jeans nella cartolina di Natale con George, Charlotte e Louis. I duchi hanno usato una foto scattata a passeggio nei viali del parco di Sandringham, la residenza festiva de ...La cartolina di Natale 2022 del principe William e Kate Middleton è arrivata, ma non è quello che gli inglesi si aspettavano.