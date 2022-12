Il pianto delle troiane

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) La mia seconda notte al campo l’avevo trascorsa nel letto di Achille. Meno di due giorni prima lo avevo visto uccidere mio marito e i miei fratelli. Schiacciata dal peso del suo corpo dormiente, avevo creduto che non ci fosse sorte peggiore per una donna”. A Troia la guerra è finita, ciò che rimane sono greci ubriachi e trionfanti che aspettano il buon vento per ripartire, vittoriosi. Gli unici felici sono loro, per il resto la città distrutta offre madri che rovistano intorno ai focolari in cerca di avanzi per i figli, il corpo di un uomo che un tempo era stato re profanato, in attesa di sepoltura, spose infuriate, schiave stanche, vedove in cerca di vendetta. Briseide, da schiava di Achille a moglie del nobile Alcimo, è unaprotagoniste di questa storia, che racconta ciò che accade dopo l’Iliade e prima dell’Odissea attraverso gli occhi e le voci ...