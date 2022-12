leggo.it

Un serial killer di mucche sta uccidendo gli animali in diversi comuni della Lombardia . Nel lodigiano e nel Cremonese, in provincia di Monza ed ora la paura arriva anche in Brianza , dove i bovini ...... come in ogni serie che si rispetti, accanto alci sarà spazio anche per i sentimenti. ... il commissario incaricatoindagini che conosce dai tempi dell'università e che ritrova sulla scena ... Il giallo delle mucche decapitate: ipotesi serial killer, l'ombra della setta satanica Un serial killer di mucche sta uccidendo gli animali in diversi comuni della Lombardia. Nel lodigiano e nel Cremonese, in provincia di Monza ed ora la paura arriva anche in Brianza, dove i ...Intensificati i controlli delle Fiamme Gialle napoletane a contrasto del commercio illegale di fuochi d’artificio in prossimità delle feste di fine anno. Circa 10 tonnellate di “fuochi” abusivamente d ...