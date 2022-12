Francia | l’école défensive | 5 gol su 5 in semifinale sono dei difensori

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Il gol di Theo Hernandez è il quarto arrivato dalla difesa sugli ultimi cinque in unamondiale per laChecchè ne dica OptaJean, cugino francese e un po’ snob di OptaPaolo, si tratta di un en plein! Laguida contro il Marocco per 1-0 con la rete di Theo Hernandez. Si tratta del quinto gol in unamondiale di un difensore francese su cinque. 80% – 4 of France's last 5 World Cup semi-final goals were scored by defenders (2x Thuram v Croatia in 1998, Umtiti v Belgium in 2018, T. Hernandez v Morocco tonight). Tradition. #FRAMAR pic.twitter.com/n7MGmX6grV— OptaJean (@OptaJean) December 14, 2022 Nel 1998 ci fu la doppietta di Thuram e il gol di Blanc contro la Croazia, nel 2018 invece toccò a Umtiti a segnare il gol decisivo contro il Belgio. E questa sera, per ora, decide il ...