Di Marzio | #Inter | le parole di #Mkhitaryan …

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Diha confermato dal suo profilo Twitter una notizia molto interessante che potrebbe lasciare polemiche fra le tifoserie:, ledi #Mkhitaryanhttps://t.co/2TQbzdbxME — Gianluca Di(@Di) December 9, 2022 A conferma dell’interesse sull’argomento, questo tweet del re del calciomercato ha attualmente raccolto 5 retweet e 60 “cuoricini”. Insomma, il solito grande interesse verso il popolare giornalista sportivo. Source by Gianluca DiL'articolo Di, ledi #Mkhitaryan … proviene da JustCalcio.com.

SOS Fanta

... nell'ipotesi che Handanovic dica addio: Yann Sommer , portiere della Svizzera, è in scadenza con il Borussia M'Gladbach e stando a quanto riportato da Diè nella lista dell'. Altro ...... Emirates Stadium, Londra - Diretta su Sky Sport Uno SASSUOLO vsgiovedi 29 dicembre ore 17 , ... torna in una veste inedita 'L'Originale' con Alessandro Bonan e Gianluca Di; il sabato, ... Di Marzio: “Amrabat, qualcosa si muove in Premier: quanto vale ora, il prezzo…”