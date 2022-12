Covid | in Cina crescono i casi | code fuori dagli ospedali

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)da un ospedale di Pechino, nei giorni in cui si registra una diffusione più rapida deididopo l'abbandono della politica di tolleranza zero. Le rigide restrizioni ancora in ...

... nei giorni in cui si registra una diffusione più rapida dei casi didopo l'abbandono della politica di tolleranza zero. Le rigide restrizioni ancora in vigore inavevano generato inedite ...Strade vuote, centri commerciali deserti e residenti costretti a rimanere nelle proprie abitazioni. A una settimana dall' allentamento delle politiche restrittive per contenere il- 19 , laè alle prese con un nuovo, significativo focolaio che sta svuotando in particolare - secondo quanto riporta la Cnn - le vie e i negozi di Pechino. Se da una parte molti cittadini ...Al punto da costringere il governo a oscurare per quanto possibile le telecamere che mostrano i fan. Il motivo di questa protesta e di questo provvedimento di risposta è molto semplice: come spiega l' ...Il decreto, cosiddetto “anti-Rave party”, passato al Senato con 92 sì, 75 no e un astenuto, oltre a introdurre il reato di ’rave-party’ (articolo 633-bis Codice penale) che punisce con il… Leggi ...