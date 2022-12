Corsa contro il tempo per approvare il ddl bilancio | presentati più di 2mila emendamenti

In questo ultimo scorcio dell'anno l'attività parlamentare è monopolizzata dal varo della manovra economica. Lail tempo per l'approvazione del disegno di legge di bilancio entra nel vivo giovedì 17 dicembre, con l'avvio dell'esame degli emendamenti nella competente commissione della Camera. I ......distanza che emerge in un'ipoteticaalle primarie presidenziali di partito registrata da Usa Today - Suffolk University. Il 56 per cento degli elettori conservatori preferisce DeSantis,...Il 56 per cento degli elettori conservatori preferisce il governatore della Florida, contro solo il 33 per cento che sosterrebbe l'ex presidente ...Dalla proroga dell’Iva ridotta al 5% per il gas al posticipo della fine della Maggior Tutela gas, fino all’aumento della soglia dei premi esentasse ai lavoratori per pagare anche le bollette: tutto qu ...