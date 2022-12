Bollette luce e gas | “aumenti illegittimi” dice Antitrust | si torna ai prezzi di mesi fa!

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arriva finalmente la scelta dell’suidie gas. Alcunisono stati consideratie si riaidi prima Continua la crisi energetica mentre il nostro Paese versa in condizioni critiche e per nulla rassicuranti. Purtroppo, alla sanguinosa guerra scatenata da Putin, alle speculazioni vergognose dei mercati e alla decisione della Russia di bloccare le forniture di gas si aggiungono anche le truffe di molte società energetiche. Per l’glidelle società energetiche sono, IlovetradingUna situazione per nulla facile per moltissimi cittadini italiani alle prese con i recenti rincari dei, sia al ...