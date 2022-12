Uomini e Donne | registrazione 9 dicembre | nessuna novità dal trono classico

Leggi su 2anews

(Di martedì 13 dicembre 2022), aggiornamento. Federico e Lavinia non erano presenti in studio, scelta rimandata? Arrivano le ultime anticipazioni delladiandata in scena venerdì 09. In questa puntata era prevista una svolta neldi uno tra Federico Nicotera e Lavinia Mauro. A quanto scopriamo dalle anticipazioni di