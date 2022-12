Trattenere la pipì | un’abitudine che può essere mortale | ecco perché

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) È importante non farlo in quanto potrebbe rappresentare un pericolo.lapuòAmmettiamolo, almeno una volta nella vita siamo caduti nella tentazione di non andare in bagno per non rimandare un impegno importante (o semplicementeeravamo impossibilitati).la, infatti, potrebbe avvenire in momenti di grande confusione, come ad esempio una conferenza o semplicemente quando si è fuori, oppure mentre si è a letto a dormire o si sta lavorando in ufficio o da casa.non dovrestila, IlovetradingRimandare a più tardi, infatti, ci permette in un primo momento di terminare le nostre cose ...