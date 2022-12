Saronno | un bambino di 12 anni cade dalla tromba delle scale a scuola | è grave

Leggi su open.online

(Di martedì 13 dicembre 2022) Undi dodiciè caduto da un’altezza di quattro metri anel Varesotto. Il ragazzo si trova in ospedale ed è in gravi condizioni. Secondo le prime informazioni il ragazzino è precipitato. Dopo essere stato soccorso è stato trasportato a Bergamo in elicottero. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto. In copertina: immagine di repertorio su Open Leggi anche: La madre che denuncia laperché il figlio disabile non ha l’assistente: «La dirigente ci ha consigliato di cambiare istituto» Bocciato due volte in quinta liceo, promosso dal Tar: il caso di uno studente di Genova Cremona, la storia del film horror proiettato in una ...