Record di ascolti per KickOff MONDIALI

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 dicembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 13/12/2022 –è il programma di tendenza di Qatar 2022 In questo mondiale si è fatto notare come il programma che ha registratodiè lo show lanciato da Kristian Pengwin e si è rivelato come il format tendenza per idi calcio in Qatar.continua ad andare in onda alle 22,30, tutte le sere, su Twitch-canale ilpengwin-in diretta, con ospiti, commenti, curiosità, previsioni sui risultati. Pengwin è uno dei più noti tipster italiani e con i suoi commenti e analisi sulle partite, riscuote un successo incredibileSpecialeintrattiene e informa gli spettatori su tutto quello che accade in Qatar e a offre suggerimenti per tutti coloro che seguono ...