Qatargate | Metsola | Parlamento e democrazia Ue sotto attacco

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 dicembre 2022) Bruxelles, 12 dic. (AdnKronos) - "Devo scegliere le parole con attenzione, in modo che non mettano a repentaglio indagini in corso e che non minino la presunzione di innocenza. Quindi, se non dovessero trasparire la mia furia, la mia rabbia e il mio dolore vi prego di essere sicuri che sono molto presenti". Lo dice la presidente delEuropeo Roberta, aprendo i lavori della plenaria a Strasburgo, dopo i "giorni più lunghi della mia carriera", quelli che hanno visto le operazioni di polizia nell'ambito dell'indagine sulla presunta corruzione ad opera del Qatar. "Non fatevi ingannare - continua -ilEuropeo, cari colleghi, è. La nostra società democratica e aperta è. Coloro per i quali la stessa esistenza del ...