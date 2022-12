Multe stradali allarme rosso | non rientrano nella sanatoria Meloni 2023 | ma forse le eviti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) Ladelle cartelle voluta da Giorgiaè sicuramente una grandissima opportunità per tante persone che si trovano purtroppo nei guai con il fisco. Ma per quello che riguarda lepurtroppo gli esclusi saranno tantissimi e la normativa si presenta molto meno amichevole di quanto non sembrasse in un primo tempo. Con la nuova legge di bilancio arriverà la nuovadelle cartelle. Ormai laè qualche cosa di certo perché il Governo si è impegnato a portarla a termine.nonin/ I Love TradingTuttavia sono proprio lerelative alle infrazioni del codice della strada che rischiano di non rientrare. In sostanza oggi appare chiaro che non tutti i ...