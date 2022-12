Mondiali vasca corta | Paltrinieri primo nei 1500 Staffetta | oro e record

corta a Melbourne, Paltrinieri oro nei 1500: la gara . Gregorio Paltrinieri e un 2022 da leggenda . Italia del nuoto senza frontiere: oro e record del mondo per la 4x100 ....Paltrinieri si impone in 14'16"88, sconfiggendo il francese Joly e il norvegese Christiansen e diventa il primo atleta italiano a vincere due ori individuali aiincorta. La gara, ...Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon precedono Australia e Usa MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Altro oro per l'Italia ai Mondiali in ...Il quartetto Miressi, Conte Bonin, Deplano e Ceccon ha vinto con il tempo di 3:02.75. Argento all'Australia e bronzo agli Usa ...