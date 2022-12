Milan | Ibrahimovic lancia la sfida | Voglio vincere tutto e vi dico quando tornerò

non fissa la data per il ritorno .esalta Giroud ., i consigli dia Leao .non fissa la data per il ritorno. Ma come sta ...Commenta per primo Zlatanha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport , dal ritiro dela Dubai . Tra i tanti temi toccati, il ritorno in campo: 'Sto bene, miglioro giorno dopo giorno, seguo ...'Rientro Sto bene, miglioro ma sbaglierei a fissare una data precisa' DUBAI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - 'Sto bene, miglioro giorno dopo ...Se fossi Leao, penseresti che il Milan sia l'ambiente giusto per crescere ancora "Penso di sì. Leao per noi è molto, molto importante. È uno di quelli che sta facendo la differenza. È stato il miglio ...