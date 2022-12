Marocco | tifosi picchiati in strada a La Spezia | calci e pugni da estremisti di destra

(Di martedì 13 dicembre 2022) La favola delai Mondiali in Qatar è accompagnata dai festeggiamenti sparsi in tutta Italia. In molte città italiane, dopo la vittoria con Spagna e Portogallo, è...

Congratulazioni al, congratulazioni alla Francia e congratulazioni alla polizia!". Le ... Allora Darmanin in un primo momento accusò idel Liverpool, grazie ai quali, invece, si era ...... muore un 25enne: tragedia nei pressi di San Nicolò Mondiali 2022 -in semifinale, Piacenza invasa daiafricani Piacenza dice addio a Corrado Sforza Fogliani: una vita dedicata alla ...La favola del Marocco ai Mondiali in Qatar è accompagnata dai festeggiamenti sparsi in tutta Italia. In molte città italiane, dopo la vittoria con Spagna e Portogallo, ...La Francia invase il Marocco nel 1911 e un anno dopo, con il Trattato di Fès, il Paese africano si trasformò in un protettorato, controllato anche dalla ...