Fusione nucleare | l' annuncio storico | Una svolta che cambia il futuro

Queste le parole usate da Jill Hruby , sottosegretaria Usa per la sicurezza, commentando il successo dell'esperimento diin un laboratorio della California. Nell'...I ricercatori americani hanno annunciato un risultato epocale: dopo decenni di lavoro, per la prima volta nella storia si è arrivati allache permette la produzione di energia pulita e meno costosa. L'annuncio dal Dipartimento americano per l'Energia: 'Si tratta di una pietra miliare scientifica"Il governo statunitense è più ottimista: secondo la Segretaria dell’energia Usa, Jennifer Granholm, parla dell’obiettivo del Presidente Joe Biden di avere un reattore a fusione nucleare in 10 anni, “e ...Rivoluzione mondiale. Risultato storico. Sono parole di grande soddisfazione quelle espresse dagli Stati Uniti per commentare il successo dell’esperimento di fusione nucleare in un laboratorio della C ...