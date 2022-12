Fiumara grande | Montino alza la posta | fossi e dislivelli per proteggere l’abitato

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 13 dicembre 2022) Fiumicino – “Con una delibera approvata oggi in Giunta, abbiamo stanziato altri 30 mila euro per gli interventi necessari e urgenti a Passo della Sentinella”. Lo fa sapere, in una nota, a margine del Consiglio comunale, il sindaco di Fiumicino, Esterino. “Questi fondi si aggiungono ai 30 mila previsti nell’emendamento al bilancio approvato lo scorso 5 dicembre e ai 40 mila stanziati successivamente – sottolinea il sindaco -. Il totale ammonta, dunque, a 100 mila euro“. “Come ho già spiegato durante il sopralluogo di qualche giorno fa – conclude– questi fondi finanzieranno la bonifica straordinaria deie la creazione di una doppia pendenza sull’argine della foce del Tevere per garantire il deflusso dell’acqua durante le piogge e le mareggiate. Su quell’area non è possibile programmare e finanziare interventi ...