Eurocup 2022 2023 | seconda vittoria stagionale per Trento | 85-80 contro Amburgo

Leggi su sportface

(Di martedì 13 dicembre 2022)batte85-80 nell’ottava giornata diin tre partite per la squadra di Molin,in casa dopo il successo a sorpresaGran Canaria di due settimane fa. Udom e Flaccadori trascinano i padroni di casa con 16 e 15 punti, a cui Flaccadori aggiunge 5 rimbalzi e 7 assist. Non bastano i 21 punti di Woodard adper evitare la quinta sconfitta insi avvicina in classifica proprio alla squadra tedesca. 2 vittorie e 6 sconfitte per i ragazzi di Molin. Nel primo quartoallunga subito con un parziale di 7-0 nei primi minuti. La squadra di Molin cala di attenzione e subisce il recupero ...