CR7 | messaggio su Instagram | “Dolore | incertezza e lavoro costante”

Sport Fanpage

Ronaldo e il '' criptico: 'Tre aspetti della realtà'Attese novità a breve sul futuro di, che intanto fa notizia anche per ilcriptico postato su Instagram alcune ore fa. Storia ...DIFENDEMario Balotelli è un calciatore altalenante. Ex di Inter, Milan e Monza, è facile ai ... infatti, nonostante sia in relax alle Maldive con Francesca Monti, ha scritto unper ... Ronaldo alla ricerca di se stesso: misterioso messaggio scritto a penna su un foglio (Adnkronos) – “Tre aspetti della realtà: dolore, incertezza e lavoro costante”. Così su Instagram Cristiano Ronaldo. Il 5 volte pallone d’oro, 37 anni, dopo la cocente eliminazione del Portogallo ai q ...L'enigmatico messaggio social di Cristiano Ronaldo: quale sarà il futuro dell'ex attaccante della Juve Il punto della situazione ...