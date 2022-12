C’è un futuro nel Metaverso? Gli scenari di Preta

Leggi su formiche

(Di martedì 13 dicembre 2022) Nelle ultime settimane su molti giornali finanziari e tecnologici le prime pagine sono state catturate dai massicci licenziamenti nelle principali aziende digitali (Twitter, Meta/Facebook, Salesforce, ecc.). Decine di migliaia di persone, con elevate competenze tecniche e/o manageriali, si sono trovate a casa, senza lavoro. Ci sarebbe molto da discutere sul modo in cui queste ristrutturazioni massicce sono state gestite dai consigli di amministrazione (vedi Twitter), ma forse sull’aumento esponenziale degli organici che queste stesse aziende hanno avuto negli ultimi 5 anni, quasi in diretta correlazione con l’andamento delle loro azioni. Come pure andrebbe considerato, in un’analisi di lungo periodo, diciamo dal 2000 in poi, che includa il fallimento delle dot com, la crisi del 2008, la pandemia da Covid del 2020 e la situazione attuale, come i titoli tecnologici continuino a ...