ASCOLTI TV 12 DICEMBRE 2022 | DOMINA IL GFVIP 22 | 8% | DISASTRO IL CAMPIONE 13 | 2% | REPORT 9% | STRISCIA VS SOLITI IGNOTI | UOMINI E DONNE | TORNA IL PARADISO

(Di martedì 13 dicembre 2022)TV 12· Lunedì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Tg1 Rassegna Stampa – xTg1 – xTg1 Mattina – xUnoMattina – xStorie Italiane – 908 19.20Storie Italiane – 1012 17.90È Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Tg1 Ec. – xPres. Oggi è un Altro Giorno – xOggi è un Altro Giorno – xIldelle Signore – x x x xPres. Vita in Diretta – xVita in Diretta – xL’Eredità: Sfida al– xL’Eredità: Sfida al– v. nettoTg1 – x– xIl– x x x xCronache Criminali + Viva Rai2! – x Prima Pagina – xTg5 – xMattino 5 News – 1181 24.40Mattino 5 News – 1043 22.20Forum (R) – xTg5 – xBeautiful – xTerra Amara – x...

...vista l'ardua sfida e per questo Francesca Fialdini si è detta soddisfatta degli. La ... Il programma condotto da Francesca Fialdini , però, tornerà in onda domenica 25per l'ultima ...... come da tradizione, nella seconda parte de La vita in diretta, e che oggi, lunedì 122022,...felicissimi oggi di raccontare questo grande successo che sta avendo Fiorello con i suoi...Georgia Mos, una delle donne dj e producer più seguite d’Italia con migliaia di followers, nonchè uno dei volti di spicco della scena dance ed house mondiale inserita anche nella classifica top 200 Dj ...Ascolti tv 12 dicembre 2022: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ...