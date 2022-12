Aiuti e Kiev | spaccate le opposizioni | Letta concorda con il governo | Conte attacca Meloni

- In vista del prossimo Consiglio europeo, la premier ha ribadito la continuità con il governo Draghi. Promessie nuovo invio di armi agli ucraini per difendersi dagli attacchi russi- Sì alle risoluzioni di Pd e Terzo Polo. 'Sostegno ma l'obiettivo è conferenza di pace' ha detto Letta. Bocciate quelle di M5s, Verdi e Sinistra. Conte accusa Meloni di 'acquiescenza nei confronti ...In vista del prossimo Consiglio europeo, la premier ha ribadito la continuità con il governo Draghi. Promessi aiuti e nuovo invio di armi agli ucraini per difendersi dagli attacchi russi ...È di circa un miliardo di euro l'ammontare delle donazioni promesse all'Ucraina al termine della conferenza di Parigi. Lo ha ...