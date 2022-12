Leggi su glieroidelcalcio

(Di martedì 13 dicembre 2022) Gli eventi datati 13Oggi ricorre il venticinquesimo anniversario dalla morte del giovane Agnelli. Nella biografia di Claudio Gentile scritta con Alberto Cerruti l’ex difensore ha ricordato gli allenamenti di ‘Giovannino’ con la squadra: nessun lamento quando si faticava nelle corse tra i boschi… A cavallo tra gli anni Novanta e Duemila un vecchio amico mi prestò la vhs della finale di ritorno della Coppa Uefa ’93 tra Juventus e Borussia Dortmund, con la Rai che intervistò il povero Giovanni Alberto: il primo titolo conquistato in bianconero da Fabrizio Ravanelli, che il 131992 realizzava il primo gol in Serie A. Quel dì ultima rete nel massimo campionato invece per Frederic Massara, l’attuale direttore sportivo del Milan. Era il giorno del trentesimo compleanno di Andreas Muller, vincitore con lo Schalke 04 della Coppa Uefa ’97 e di ...