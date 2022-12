10 000€ fondo perduto per aprire attività in proprio | gioia di cambiare vita

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 13 dicembre 2022) Oggi tanti vorrebbero lasciare il varo e mettersi in. E’ un po’ un sogno che nella maggior parte dei casi rimane tale. Infatti mettersi inrichiede tanti soldi ed anche tutta quella atroce burocrazia che rende il nostro paese un incubo kafkiano. Ma oggi arriva un bonus da 10.000 euro che va ad aiutarechi voglia mettersi ined essere autonomo. Gli ultimi sondaggi dimostrano che gli italiani sono stanchi del loro lavoro. Bonus 10.000 euro mettersi in/ I Love TradingTurni che spesso sono inconciliabili con la famiglia, capi burberi ed insensibili che chiedono sempre di più, colleghi coi quali non si va d’accordo, ma anche un tipo dimonotona e non stimolante, lontana dalle proprie vere passioni. Ben 10.se ti metti in ...