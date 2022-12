VIDEO Perugia-Trento 3-1 | Finale Mondiale per Club | highlights e sintesi I Block Devils sul trono per la prima volta

Leggi su oasport

(Di lunedì 12 dicembre 2022)ha vinto ilper2022 di volley maschile. Ihanno sconfittoper 3-1 (20-25; 25-23; 27-25; 25-19) nellatutta italiana andata in scena a Betim (Brasile). La corazzata umbra partiva con tutti i favori del pronostico e si è imposta in rimonta, prolungando così la propria imbattibilità stagionale (venti vittorie consecutive, di cui undici in campionato e tre in Champions League, oltre alla conquista della Supercoppa Italiana). Si tratta del primo grande trofeo internazionale per la società del patron Gino Sirci. Prestazione rimarchevole da parte degli schiacciatori Wilfredo Leon (17 punti, 3 aces) e Oleg Plotnytskyi (15, 3 muri e 4 aces), mentre nel ruolo di opposto si sono alternati Jaime Herrera (9) e Kamil Rychcliki (6) ...